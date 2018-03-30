فرنسا: أي عملية عسكرية تركية في منبج "غير مقبولة"

قال مصدر بقصر الإليزيه إن فرنسا لا تتوقع أي عمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا، غير أنشطة التحالف الدولي ضد "داعش"، مشيراً إلى أن باريس تلمس خطر عودة "داعش" في شمال شرقي #سوريا.

وأضاف المصدر أن #فرنسا تشارك أميركا الرأي في أن أي عملية عسكرية تركية في #منبج "غير مقبولة".

جاءت تصريحات المسؤول بعد يوم من قول قوات سوريا الديمقراطية إن تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم استقرار المنطقة في مواجهة التنظيم الإرهابي يتضمن إرسال المزيد من القوات.

وقال المصدر إن فرنسا قد تكيف عملياتها العسكرية في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إذا رأت ذلك مفيداً في تحقيق أهدافها في المعركة ضد "داعش".

وقال المصدر: "إذا استشعر الرئيس أننا نحتاج، من أجل تحقق أهدافنا ضد داعش، لتكييف تدخلنا العسكري فسنفعل ذلك لكن داخل الإطار القائم".