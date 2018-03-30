قتيلان من التحالف في سوريا.. وكشف جنسيتي العنصرين

أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن عنصرين من #التحالف_الدولي لمكافحة الإرهابيين في سوريا قتلا وأصيب 5 آخرون في هجوم بعبوة يدوية الصنع.

ولم تحدد #القيادة_المركزية_الأميركية جنسيات الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع الخميس أو تفاصيل أخرى.

وقال بيان للقيادة المركزية: "قتل اثنان من أفراد قوات التحالف وجرح 5 آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوريا" مساء الخميس. وأضاف أن "الأفراد المصابين تلقوا الرعاية الفورية وتم إجلاؤهم لتلقي المزيد من العلاج الطبي".

وتابع أنه "سيتم الإعلان عن أسماء الأفراد الذين لقوا حتفهم وفقاً لتقدير السلطات الوطنية ذات الصلة".

لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكد الجمعة أن أحد عنصري التحالف الدولي كان أميركياً.

وأوضح المسؤول، طالباً عدم كشف هويته، أن جنسية القتيل الثاني في هذا الهجوم الذي أوقع خمسة جرحى لم تعلن بعد، مشيراً إلى أنه ليس فرنسياً.

وفي وقت لاحق، نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله الجمعة إن جندياً بريطانياً قتل في انفجار عبوة ناسفة في سوريا.