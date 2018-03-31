هذا هو أول جندي بريطاني يُقتل في الحرب بسوريا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية هوية الجندي البريطاني، الذي قُتل مؤخراً خلال مشاركته مع قوات #التحالف_الدولي ضد داعش في سوريا.

وقُتل الرقيب مات تونرو، من فوج المظلات، في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في سوريا.

وهذا أول #جندي_بريطاني يُقتل خلال الحرب الدائرة في سوريا، ضد مسلحي تنظيم داعش. وقالت الوزارة في بيان: "تونرو، من الكتيبة الثالثة التابعة لفوج المظلات، قُتل بشكل مأساوي خلال تأديته عمله في الشرق الأوسط في 29 مارس/آذار 2018".

كان الجندي البالغ من العمر 33 عاما ملحقا على القوات الأميركية، التي تنفذ عمليات ضد تنظيم داعش. وقتلت القنبلة جنديا أميركيا آخر إلى جانب تونرو.