مشاهدتهم معاً صادمة.. صور 99 ألف قتيل في سوريا!

صور صادمة لـ99 ألف قتيل، قضوا في #سوريا، جرّاء حرب النظام السوري، منذ إعلان الثورة عليه، عام 2011.

وأدى نشر صورهم، مجتمعين، إلى "صدمة" أحس بها، وعبر عنها، كثير من رواد #مواقع_التواصل الاجتماعي، وتويتر، بصفة خاصة.

وكان الناشط والمصور الفوتوغرافي السوري، تامر تركماني، قد نشر صوراً الـ99 ألف قتيل، في مجموعة صور بلغ عددها، 13 صورة، على صفحته التويترية، في الأول من الجاري، ضمن مشروع أعلن عنه لتوثيق قتلى سوريا، ضمن جدارية ضخمة.

وأوضح تركماني، أن الـ 99 ألف قتيل الذين نشر صورهم الشخصية، بينهم 15 ألف طفل، و8 آلاف امرأة.

وتمتاز الصور الـ 13 التي نشرها للـ 99 ألف قتيل #سوري، بنقاء عال، فيمكن تكبيرها مراراً، لرؤية صور #الضحايا بوضوح شديد.

كما أن تركماني، قد قام بنشر الأسماء التفصيلية الكاملة لعدد كبير من قتلى حرب الأسد، ومنهم أسماء 10 آلاف امرأة.

ووردت تعليقات كثيرة على صفحته، متأثرة بالصور وأسماء بعض قتلاها.