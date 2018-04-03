المرصد: تركيا تمنع قافلة مهجري دوما من الدخول لجرابلس

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول القافلة الأولى الخارجة من #دوما إلى أطراف مناطق سيطرة قوات عملية #درع_الفرات، في جرابلس بريف حلب.

وقالت مصادر للمرصد إن القافلة لا تزال متوقفة إلى الآن، ولم تعرف أسباب منعها حتى اللحظة من دخول المنطقة، رغم الاتفاق المسبق على دخولها.

وتضم الدفعة أكثر من 21 حافلة تحمل على متنها نحو 1150 شخصاً من مقاتلين وعوائلهم ومدنيين آخرين، من ضمنهم أكثر من 700 طفل وامرأة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق (بين جيش الاسلام والنظام) حول خروج نحو 1300 شخص من #دوما استكمل تنفيذه بشكل كامل، حيث رصد خروج نحو 25 حافلة تحمل على متنها مئات المدنيين والمقاتلين السابقين في فصيل الاتحاد التابع لفيلق الرحمن وعائلاتهم متوجهين إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، تنفيذا لاتفاق أبرمه #جيش_الإسلام مع روسيا وهو اتفاق تضاربت الأنباء حول بنوده وما إذا كان جيش الإسلام سيسلم #دوما أم سيبقى فيها.