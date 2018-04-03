ترمب: حان الوقت لسحب قواتنا من سوريا

قبيل ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الأميركي لمراجعة الوضع في سوريا، أكد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الثلاثاء، أنه يريد سحب القوات الأميركية من #سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.

وقال ترمب "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارهم. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا"، بعد أن أوضح أن القوات الأميركية ستغادر حالما تتم هزيمة تنظيم #داعش.

وأضاف "مهمتنا الأساسية في ما يتعلق بهذا هي التخلص من داعش. لقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا. سنتخذ قرارا في وقت سريع جدا".

وكان ترمب، أعلن الخميس الماضي، أن القوات الأميركية ستغادر "قريبا جدا" #سوريا، حيث تنتشر قوات أميركية خاصة لدعم الحرب على المتطرفين ضمن التحالف الدولي ضد #داعش.

وقال ترمب إن قواته ستغادر "قريبا جدا وتترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر"، مضيفا "سنترك #سوريا بعد أن هزمنا داعش 100 بالمئة، وفروا وتقهقروا بشكل كبير. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة".