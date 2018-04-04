أميركا: العالم أشد خطرا.. بسبب إفلات الأسد من العقاب

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن إخفاق الأمم المتحدة في تحميل النظام السوري مسؤولية استخدامها للأسلحة الكيمياوية جعل العالم "مكان أشد خطراً".

وأضافت هيلي أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء أن عدم اتخاذ إجراء ضد النظام السوري لفت انتباه أطراف أخرى، مشيرةً إلى استخدام #غاز_الأعصاب ضد الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، في ماليزيا وتسميم جاسوس سابق وابنته في إنجلترا. ووصفت هيلي هذا الأمر بأنه "اتجاه خطير".

أمس الثلاثاء، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي تم بغاز السارين القاتل على مدينة #خان_شيخون السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والذي نفذه النظام السوري.

ودانت هذه الدول استخدام #الأسلحة_الكيمياوية في أي مكان وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.