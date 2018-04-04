بوتين يعلن "هزيمة" داعش بسوريا.. ويحذر من هجمات

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، قوله الأربعاء إن تنظيم داعش هُزم في سوريا، لكنه لا يزال يحتفظ بقدراته التدميرية وبوسعه الهجوم على دول في أنحاء العالم.



ونسبت إليه إنترفاكس القول "من الواضح أنه على الرغم من وضعه العسكري، فإن هذه المجموعة الإرهابية لا تزال تحتفظ بقدرة تدميرية كبيرة، وبالقدرة على تغيير أساليبها سريعاً والهجوم على دول ومناطق في أنحاء العالم".

يأتي هذا بعد تصريحات لمسؤول كبير بوزارة #الخارجية_الأميركية الثلاثاء جاء فيها أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا لم تنته بعد، وأضاف "سنكمل تلك المهمة".



لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث بصورة منفصلة عن خروج مبكر من الحرب.



وقال بريت مكغورك، المبعوث الأميركي الخاص للتحالف العالمي ضد داعش لمنتدى في واشنطن "نحن في سوريا لقتال التنظيم. تلك مهمتنا، ومهمتنا لم تنتهِ وسنكمل تلك المهمة".