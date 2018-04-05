توقف عمليات الإجلاء في دوما.. وتضارب حول الأسباب

توقفت عمليات الإجلاء في بلدة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في #الغوطة الشرقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام النظام السوري.

وقال المرصد إن وقف عمليات #الإجلاء_من_دوما نتج عن تدابير اتخذتها القوات التركية في المناطق التي يصل إليها المقاتلون المعارضون.

وادعت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) أن توقف عمليات الإجلاء من دوما نتج عن خلافات داخل فصيل #جيش_الإسلام المعارض، مضيفةً أن الحافلات التي دخلت دوما للقيام بعمليات الإجلاء اليوم الخميس عادت بدون ركاب.

وغادر مئات الآلاف من المدنيين والمقاتلين #دوما في الأيام الأخيرة، متجهين إلى مناطق بشمال سوريا خاضعة لسيطرة المعارضة.

وشنت قوات النظام عملية عسكرية شاملة في الغوطة في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين. وتعد دوما آخر بلدة في الغوطة الشرقية بقبضة مقاتلي المعارضة.

وشنت قوات النظام عملية عسكرية شاملة في الغوطة في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين. وتعد دوما آخر بلدة في الغوطة الشرقية بقبضة مقاتلي المعارضة.

وأمس الأربعاء، غادر دوما 650 من المقاتلين والمدنيين بإشراف الهلال الأحمر السوري، متجهين إلى بلدة جرابلس شمال البلاد، وفقاً لنشطاء معارضين.

يبدو أن "جيش الإسلام" توصل إلى اتفاق مع روسيا للانتقال إلى مناطق بشمال سوريا تسيطر عليها المعارضة. لم يؤكد "جيش الإسلام" بشكل معلن مطلقا صحة الاتفاق، ويقال إن ثمة انقساماً داخل صفوفه بشأن الخروج من دوما.

وفي السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك 14 ألفاً من مقاتلي "جيش الإسلام" في دوما ومنطقة القلمون الواقعة شرق البلاد.

وقال المرصد إن "جيش الإسلام" يحاول التفاوض على اتفاق جديد مع الروس والنظام من شأنه أن يسمح لبعض المقاتلين بتسليم أسلحتهم والبقاء في المدينة.