موسكو تتهم واشنطن بافتعال الفوضى لإبقاء قواتها في سوريا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بسعيها للمحافظة على الوضع الفوضوي في #سوريا بهدف إبقاء سيطرتها وتبرير وجودها العسكري فيها إلى أجل غير مسمى.

وأكد لافروف، خلال مؤتمر موسكو الدولي للأمن، أن "الانطباع العام يشير إلى أن إبقاء الأميركيين على الوضع السائد يخدم مصالحهم على المستويين الجيوسياسي والعالمي".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن #انسحاب_القوات_الأميركية_من_سوريا رهنٌ بالقضاء على داعش ونقل المسؤوليات إلى القوات المحلية.

إلا أن مسؤولين أميركيين أكدوا عزم الرئيس الأميركي دونالد #ترمب سحب قواته من سوريا في غضون الأشهر الستة القادمة.

وأضافوا أنه لم يعين حتى الآن موعدا محددا لسحب 2000 جندي أميركي موجودين في سوريا، مشيرين إلى أن "صبر ترمب بدأ ينفذ".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين الأميركيين أن اجتماع الرئيس الأميركي ومستشاريه انتهى دون تحديد جدول زمني للبدء في سحب القوات من سوريا.

وأشارت إلى أن قادة البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية "يخشون من فراغ السلطة في سوريا في حال تم التسرع في سحب الجنود الأميركيين".