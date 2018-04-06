ماكرون لبوتين: استخدام نفوذك لإنهاء الصراع بسوريا

تحدث الرئيسان الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير #بوتين هاتفيا، الجمعة، ودعا ماكرون روسيا لاستخدام نفوذها في إنهاء الصراع بسوريا واستئناف المفاوضات الرامية للتحرك صوب انتقال سياسي.

وقال قصر الإليزيه في بيان نقلته رويترز: "أبرز الرئيس ضرورة وضع نهاية للتصعيد العسكري الذي حدث في الشهور الأخيرة من أجل حماية السكان المدنيين"، مضيفاً أن الزعيمين تطرقا أيضا لأهمية العمل على عدم عودة #تنظيم_داعش إلى المنطقة.

وأضاف القصر أن #ماكرون عبر عن أمله في أن يمهد الحوار المنتظم بين #فرنسا وروسيا لتقدم ملموس صوب التوصل لحل في #سوريا.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أكدت أن باريس وواشنطن لن تتساهلا على صعيد "الإفلات من العقاب" إذا "تأكد استخدام" أسلحة كيمياوية في #سوريا، وأن "رداً حازماً سيوجّه.. بالتنسيق التام مع حلفائنا الأميركيين".

وأوضح رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر أنه إذا اضطرت باريس إلى أن اتخاذ قرار توجيه ضربة إلى سوريا، "فإن ذلك سيحصل بالتنسيق مع الأميركيين، بلا شك، في أي حال، تتوافر لفرنسا إمكانية القيام بذلك بشكل منفرد".