بشكل مفاجئ.. داعش يتقدم بالبادية السورية ويصل ريف حمص

قال موقع عنب بلدي إن #تنظيم_داعش تقدم على مناطق واسعة في البادية السورية، حتى وصل جنوب مدينة القريتين في ريف #حمص بشكل مفاجئ.

ونقل الموقع عن مصادر داخل القريتين قولهم إن التنظيم سيطر على منطقة السبع بيار وحاجز ظاظا، إضافة إلى بئر الغاز.

وتابعت المصادر ذاتها أن التقدم جاء بعد انسحاب #قوات_الأسد من مواقعها دون قتال.

وكان مدير هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون، قد أعلن أن سياسية #الجيش_الأميركي حيال قتال تنظيم #داعش في #سوريا لم تتغير بعد مناقشات مع الرئيس دونالد #ترمب.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث مكينزي في بيان صحافي بالبنتاغون "كان اعتقادنا دائما هو أنه مع وصولنا إلى النهاية في المواجهة مع تنظيم داعش في سوريا فإننا سنعدل مستوى وجودنا هناك، وبالتالي فمن هذا المنطلق لم يتغير شيء فعليا".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد تراجع عن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا، بعد أن أبدى نيته الإقدام على الانسحاب قبل أيام.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قد قال إن الرئيس دونالد #ترمب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي على #إبقاء_القوات_الأميركية بسوريا لفترة، لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبيا.

وأضاف المسؤول أن ترمب لم يقر جدولاً زمنياً محدداً لسحب القوات. وقال إنه يريد ضمان هزيمة تنظيم داعش، ويريد من دول أخرى في المنطقة بذل مزيد من الجهود والمساعدة لتحقيق الاستقرار في #سوريا.