قذائف على أحياء سكنية في دمشق تقتل 15 مدنياً

ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين إلى 15 شخصاً في مختلف مناطق العاصمة السورية #دمشق، وذلك جراء سقوط قذائف مدفعية على أحياء المزة وبرزة ومحيط ساحة الأمويين والمزرعة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد فإن الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا مازالت مرشحة للارتفاع بسبب سقوط أكثر من 30 جريحا بعضهم في حالة خطرة.

وكانت غارات جوية على دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية قد أسفرت عن مقتل 8 مدنيين السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت استأنفت قوات النظام هجوماً عسكرياً مباغتاً يستهدف المدينة.

وفي حين أعلن النظام السوري الجمعة تقدمه في دوما وسيطرته على معظم المزارع من جهة #مسرابا، وأفاد ناشطون عن إمطار النظام للمدينة بأكثر من 300 قذيفة، نفى جيش الإسلام حصول أي تقدم.

وأكد المسؤول السياسي في #جيش_الإسلام محمد علوش أن قوات النظام لم تسيطر على مزارع دوما، مشيراً في حديث مساء الجمعة لقناة الحدث إلى أن قوات النظام شنت عشرات الغارات الجوية ضد أهداف مدنية.

كما قال: "نحن ندافع عن أنفسنا وما زلنا ندعو للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى نصل إلى حل منطقي عادل يؤدي إلى حقن دماء المدنيين".