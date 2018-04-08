أرقام جديدة عن مجزرة الكيمياوي في دوما

قضت مدينة دوما بالغوطة الشرقية الساعات الماضية مع مجازر بالسلاح الكيمياوي، ارتكبتها قوات النظام السوري.

في التفاصيل، فإن قوات النظام بدايةً شنت غارتين بغاز كلور تسببتا بـ 90 حالة اختناق. وبعد عصر السبت قصفت المدينة بغاز غير معروف حتى الآن.

إجمالاً، وصل عدد الضحايا الذي قضوا بالغارات الكيمياوية حتى الآن أكثر من 75، بالإضافة إلى ألف حالة اختناق.

وقد تسرب الغاز إلى الأقبية التي يختبئ فيها الناس، هرباً من القصف العنيف على المدينة، حيث قدر عدد الغارات بأكثر من 200 غارة بصواريخ تحمل مواد حارقة مثل الفسفور والنابالم.

وبالنسبة إلى البراميل المتفجرة، فإن الطائرة تلقي كل 3 براميل دفعة واحدة، وتحمل قنابل عنقودية.

وتتناوب 4 طائرات حربية على القصف، وكل طائرة تستهدف الأحياء السكنية بغازة واحدة تحمل 4 صواريخ مواد حارقة.

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وقد بدأ التصعيد بعد عصر الجمعة، حيث سجلت 100 غارة تسببت بمقتل 40 مدنياً، والسبت سجلت أكثر من 200 غارة، تسببت بمقتل العشرات، بينهم 75 بغاز سام.

ولا يزال الدفاع المدني غير قادر على الوصول للمصابين بسبب كثافة القصف من الطيران الحربي والمروحي والصواريخ الموجهة وسط قصف بعشرات القذائف المدفعية والهاون والأسطوانات المتفجرة.