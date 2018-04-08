البابا عن قصف دوما: استخدام لا يمكن تبريره لوسائل إبادة

أدان بابا الفاتيكان اليوم الأحد، الهجوم الكيمياوي على #دوما بالغوطة الشرقية لدمشق ووصفه بأنه استخدام لا يمكن تبريره "لوسائل إبادة".

وقال #البابا فرانسيس في ختام قداس في ساحة القديس بطرس: "تأتينا أخبار مروعة من سوريا حيث سقط عشرات الضحايا بينهم الكثير من النساء والأطفال (...) تأثر كثيرون بتداعيات المواد الكيميائية في القنابل" الملقاة على سكان دوما في الغوطة الشرقية التي استأنف النظام السوري هجومه عليها منذ الجمعة.

واعتبر البابا أن "ليس هناك حرب طيبة وحرب سيئة، لا شيء يمكن أن يبرر استخدام وسائل إبادة ضد أشخاص وسكان بلا حول ولا قوة".

وحث "الجيش والزعماء السياسيين على اختيار مسار آخر، هو المفاوضات، التي تعتبر الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى السلام وليس القتل والدمار".

تجدد القصف الجوي صباح اليوم على مدينة دوما آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.