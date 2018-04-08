السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في دوما

عبّرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن قلقها وإدانتها لهجمات النظام السوري المتكررة بالسلاح الكيمياوي على #دوما في الغوطة الشرقية والتي راح ضحيتها العشرات. وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لحماية المدينيين في سوريا.

وكتبت وزارة الخارجية على ‏ حسابها الرسمي في "تويتر": "نعبّر عن قلقنا البالغ وإدانتنا الشديدة، للهجوم الكيمياوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا وراح ضحيته عشرات المدنيين من النساء والأطفال. ونؤكد على ضرورة إيقاف هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، ونشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا".

وتجدد القصف الجوي صباح اليوم على مدينة دوما آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.