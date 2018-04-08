لندن لموسكو: مستخدمو "الكيمياوي" فقدوا الأخلاق تماماً

اعتبر وزير الخارجية البريطاني أن التقارير بشأن وقوع هجوم دموي بأسلحة كيمياوية في #دوما بالغوطة الشرقية لدمشق "مقلقة بشدة"، محذراً روسيا من محاولة اعتراض تحقيق دولي في الهجوم.

وأكد بوريس جونسون أن قوات بشار الأسد استخدمت غازا ساما في 4 مرات على الأقل منذ العام 2014.

وأضاف أن بريطانيا تدعم إجراء تحقيق في الأمر، بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. وحذر روسيا التي تدعم الأسد من "محاولة عرقلة تحقيقات كهذه مجددا".

وتابع جونسون قائلا ًإن "المسؤولين عن استخدام #الأسلحة_الكيمياوية فقدوا النزاهة الأخلاقية تماما، ولا بد من محاسبتهم".

يذكر أن ثمة نزاعا دبلوماسيا بين #بريطانيا_وروسيا حاليا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغى سكريبال وابنته بغاز أعصاب في بريطانيا.

وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا في استخدام أسلحة كيمياوية على أراضيها، الأمر الذي تنفيه موسكو.