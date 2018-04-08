موسكو تتهم واشنطن بـ "عرقلة" خروج المقاتلين من دوما

وصفت وزارة #الخارجية_الروسية، اليوم الأحد، تقارير #هجوم_الغاز_بسوريا بأنها زائفة وتبرير الاستخدام الخارجي للقوة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية الروسية، إن أميركا تحاول تقويض عملية خروج المقاتلين من #دوما.

وقضت مدينة دوما بالغوطة الشرقية الساعات الماضية مع مجازر بالسلاح الكيمياوي، ارتكبتها قوات النظام السوري.

وشنت قوات #النظام_السوري بدايةً غارتين بغاز كلور تسببتا بـ 90 حالة اختناق. وبعد عصر السبت قصفت المدينة بغاز غير معروف حتى الآن.

ووصل عدد الضحايا الذين قضوا بالغارات الكيمياوية حتى الآن أكثر من 75، بالإضافة إلى ألف حالة اختناق.

وقد تسرب الغاز إلى الأقبية التي يختبئ فيها الناس، هرباً من القصف العنيف على المدينة، حيث قدر عدد الغارات بأكثر من 200 غارة بصواريخ تحمل مواد حارقة مثل الفسفور والنابالم.