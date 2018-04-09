ترمب يتشاور مع قيادته للرد على الهجوم الكيمياوي بدوما

يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للاجتماع مع قيادته العسكرية العليا للنظر في خيارات الرد على الهجوم الكيمياوي للنظام السوري على #دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

وأودى الهجوم الذي شن يوم السبت بحياة عشرات المدينين بينهم نساء وأطفال ودفع #ترمب للتنديد ببشار الأسد، ووصفه بـ"الحيوان" ووجه نقدا شخصيا نادرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما تعمل واشنطن على التحقق في استخدام غازات سامة في دوما، قال ترمب أمس الأحد إنه سيكون ثمة "ثمن باهظ سيدفع" مقابل اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل المحظورة.

ومن بين الذين يتشاور معهم الرئيس ترمب في الرد على #الهجوم_الكيمياوي مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون، الذي سيكون يوم عمله الأول اليوم الاثنين.

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.