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لافروف: المزاعم بأن نظام الأسد شن هجوما بالغاز استفزاز

المصدر: موسكو – رويترز
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي، #سيرغي_لافروف، اليوم الاثنين، إن المزاعم بأن #النظام_السوري نفذ هجوما بالغاز في مدينة #دوما المحاصرة يوم السبت عارية عن الصحة وتمثل استفزازا.

وقال للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره من طاجيكستان في موسكو إن الضربة الجوية التي تم شنها على قاعدة جوية في سوريا أمس الأحد تطور خطير.

وأودى الهجوم الذي شن يوم السبت بحياة عشرات المدينين بينهم نساء وأطفال ودفع #ترمب للتنديد ببشار الأسد، ووصفه بـ"الحيوان" ووجه نقدا شخصيا نادرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما تعمل واشنطن على التحقق في استخدام غازات سامة في دوما، قال ترمب أمس الأحد إنه سيكون ثمة "ثمن باهظ سيدفع" مقابل اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل المحظورة.

كلمات دالّة

#سيرغي لافروف, #النظام السوري, #دوما, #ترمب

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