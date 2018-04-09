ماكين: ترمب ورث خيارات سيئة من أوباما

انتقد السناتور الجمهوري، جون ماكين، تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن عزمه سحب الجيش الأميركي من سوريا "قريباً جداً"، واعتبر أنها شجعت رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على شن هجوم بالأسلحة الكيمياوية، السبت، أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين في البلاد.

وأعلن سيناتور إريزونا في بيان أن "الرئيس ترمب أشار الأسبوع الماضي للعالم بأن الولايات المتحدة ستنسحب قبل الأوان من سوريا. لقد سمعه الأسد وأنصاره من الروس والإيرانيين، وشجعهم التقاعس الأميركي على شن هجوم كيمياوي ضد الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، هذه المرة في دوما".

وجاء بيان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الأحد، بعد ساعات من تغريدات #ترمب عن "ثمن باهظ" سيدفعه الأسد من جراء هجومه بالأسلحة الكيمياوية على مدينة سورية فيها معارضة.

وأيد الصقر ماكين قرار ترمب العام الماضي بشن ضربة صاروخية على قاعدة "الشعيرات" السورية رداً على هجوم كيمياوي استهدف "خان شيخون" في إدلب، ودعا الرئيس الأميركي إلى القيام بنفس الشيء هذا العام.

وقال في بيانه: "يجب عليه (ترمب) أن يفعل ذلك مرة أخرى، وأن يثبت أن #الأسد سيدفع ثمن جرائم الحرب التي ارتكبها".

وأكد السيناتور الجمهوري أن ترمب "ورث خيارات سيئة بعد سنوات من التقاعس (في #سوريا) من قبل سلفه (باراك أوباما)".