ما هو مطار التيفور السوري الذي استهدفته الصواريخ؟

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14 عسكرياً، بينهم إيرانيون، في الضربة على مطار التيفور العسكري في سوريا، فجر الاثنين.

ومطار التيفور، قرب حمص، اسمه اختصارا بالإنجليزية T-4، وهو التياس العسكري أو مطار طياس العسكري.

يقع المطار الذي استهدفته عدة صواريخ، رجح #النظام_السوري أنها أميركية وعاد وقال إنها إسرائيلية، قرب قرية التياس على بعد حوالي 60 كلم شرق مدينة تدمر في محافظة حمص.

بحسب ويكبيديا، فإن المطار "يحتوي على 54 حظيرة ومدرج رئيسي ومدرجين ثانويين طول كل مدرج يقارب 3 كيلومتر".

ويعد هذا المطار أكبر مطار عسكري في سوريا ويليه مطار الضمير الذي يقع في مدينة الضمير.

خلال السبعينات والثمانينات، منح #الاتحاد_السوفيتي حق استخدام القاعدة الجوية.

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أثناء الثورة السورية، استخدمت قوات النظام السوري، والميليشيات الإيرانية المطار لمهاجمة #المعارضة.

يذكر أن تنظيم داعش هاجم المطار وقال إنه دمر أربع طائرات عسكرية تابعة للنظام.

في شباط/فبراير الماضي، أغارت الطائرات الإسرائيلية على القاعدة الجوية ما أدى إلى تدمير برج المراقبة الرئيسي، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.