ألمانيا تنتقد عدم تحميل أحد مسؤولية "الجريمة المقيتة"

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء إن روسيا وإيران لم تفيا بعد بالتزاماتهما فيما يتعلق بسوريا وإنه يجب مواصلة الضغط على #روسيا.

وأضاف أيضاً أنه من غير المقبول عدم تحميل أي طرف مسؤولية ما يشتبه بأنه هجوم كيمياوي في سوريا، وقد وصفه الوزير بأنه "جريمة مقيتة".

وشن النظام السوري هجوماً كيمياوياً ضد مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، ما أدى لوفاة أكثر من 60 شخصاً.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بردّ عسكري ضد #النظام_السوري بعد هذا الهجوم.

لكن الكرملين اتهم الثلاثاء #الولايات_المتحدة وحلفاءها الثلاثاء بأنها "ترفض مواجهة الحقيقة" فيما يخصّ الهجوم، نافيةً وقوعه.