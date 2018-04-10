النظام السوري يدعو للتحقيق في هجوم دوما الكيمياوي

ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، الثلاثاء، أن حكومة النظام دعت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لإرسال فريق للتحقيق في "مزاعم الهجوم الكيمياوي" في مدينة #دوما بالغوطة الشرقية.



ونسبت وكالة سانا التابعة للنظام إلى "مصدر رسمي بوزارة الخارجية" قوله "سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية، وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية"، وفق قوله.

وشهدت الغوطة الشرقية، ليل السبت-الأحد مجزرة يبدو أنها بغازي الأعصاب والكلور، ارتكبتها قوات #النظام_السوري في دوما، راح ضحيتها أكثر من 60 بينهم أطفال ونساء.

وغاز الأعصاب هو مادة كيمياوية تُستخدم كسلاح كيمياوي فتاك، يشبه آلية عمل المبيدات الحشرية التي تُصنع من الفوسفات العضوية.