بريطانيا: ندرس التدخل العسكري بسوريا ردا على الكيمياوي

قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردونت، اليوم الثلاثاء، إن #الحكومة_البريطانية تبحث التدخل العسكري مع حلفائها في #سوريا ردا على هجوم كيمياوي مزعوم في الغوطة الشرقية قرب #دمشق.

وعند سؤالها هل تدعم بلادها التدخل العسكري بعد الهجوم على #دوما يوم السبت قالت موردونت لرويترز إنها قضية محل دراسة في الوقت الراهن "وهي أمر تنظر فيه حكومة المملكة المتحدة وتناقشه وبكل وضوح نبحث ذلك حاليا مع شركائنا الدوليين".

وأدلت الوزيرة بالتصريحات خلال جولة في مشروعات تمولها المملكة المتحدة في #الأردن.

وقالت الوزيرة "هذه الوحشية غير مقبولة، وبصرف النصر عما قد نقوم به لمحاسبة المسؤولين عن ذلك في المستقبل، فإن ما يشغلني بشكل أساسي هو ألا تتكرر هذه الفظائع المروعة، وأن نفعل كل شيء في استطاعتنا لحماية الرجال والنساء والأطفال المستهدفين".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها ستتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب اليوم الثلاثاء بشأن الهجوم الكيمياوي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية أن #بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا أمس الاثنين على أن الهجوم يحمل بصمات هجمات كيمياوية سابقة نفذها نظام بشار الأسد.