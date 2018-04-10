تركيا: سنسلم عفرين لحكومة مركزية سورية

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات في منطقة #عفرين السورية، التي أخرجت منها وحدات حماية الشعب الكردية السورية هذا العام، لحين القضاء على ما سماها "كل التهديدات الإرهابية" هناك.

وأضاف جانيكلي للصحفيين في البرلمان إنه سيجري تسليم عفرين لحكومة مركزية سورية ستتشكل بعد إجراء انتخابات بعد القضاء على "التهديدات الإرهابية" في المنطقة.

وكان المنسق الإنساني للأمم المتحدة في سوريا علي #الزعتري قد أعلن أن أعداد النازحين من #عفرين جراء العمليات العسكرية فيها كبير جدا.

وأشار المنسق الأممي إلى أن النازحين من عفرين 180 ألف نازح، وتطالب بتسهيل توصيل المساعدات وتقديم الإغاثة لهم.

من جهة أخرى، كانت تركيا قد جددت تهديداتها بإمكانية اقتحام منبج على نحو ما حصل في #عفرين خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في يناير تحت مسمى #غصن_الزيتون، إذا لم تنسحب منها الوحدات الكردية المدعومة من أميركا.

وتتجلى خطورة الوضع في منبج، في وجود قاعدة أميركية، وجنود أميركيين. مما ينذر بحدوث صدام بين القوتين.

وقال مجلس الأمن التركي الذي يرأسه أردوغان حينها "في حال لم يتم إبعاد الإرهابيين من #منبج، فإن تركيا لن تتردد في أخذ المبادرة على وجه التحديد في منبج، مثلما فعلت في المناطق الأخرى".