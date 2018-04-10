خالد بن سلمان: هجوم دوما امتداد لجرائم الأسد وإيران

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان إدانة السعودية هجوم النظام السوري الكيمياوي على #دوما الشرقية السبت الماضي والذي راح ضحيته العشرات من المدنيين، مطالباً برد دولي على استخدام بشار الأسد لأسلحة محرّمة دولياً.

وكتب #الأمير_خالد_بن_سلمان على حسابه الرسمي على "تويتر": "المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفذه نظام الأسد في دوما. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً والرد عليه".

المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفذه نظام الأسد في دوما. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسوؤليته تجاه استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً والرد عليه. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 10, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: "هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني وأدواته في المنطقة (حزب الله والمليشيات الطائفية التابعة له). يجب علينا أن نقف ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول الأخرى".

هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني وأدواته في المنطقة (حزب الله والمليشيات الطائفية التابعة له). يجب علينا أن نقف ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول الأخرى. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 10, 2018

وكان عشرات المدنيين قد قُتلوا اختناقاً في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق السبت الماضي بسبب غارات للأسد، دانها المجتمع الدولي، فيما طالبت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا برد قوي عليها.