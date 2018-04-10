موسكو تستدعي السفير الإسرائيلي بعد ضربة "التيفور"

قال دبلوماسي روسي بارز إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو إلى مقر وزارة الخارجية لمناقشة التطورات في سوريا عقب غارة جوية اتهمت موسكو والنظام السوري إسرائيل بشنها.

وذكر الجيش الروسي أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة جوية الإثنين على قاعدة "التيفور" وسط سوريا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم إيرانيون.

ولم تعلق إسرائيل على الغارة حتى الآن.

وصرح ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، لوكالات أنباء روسية اليوم الثلاثاء بأن وزارة الخارجية طلبت من السفير الإسرائيلي في موسكو الحضور "للتحدث" في وقت لاحق اليوم.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالضربة الجوية، قال بوغدانوف "الدبلوماسيون الروس يريدون فقط التحدث عن قضايا مختلفة تتعلق بالحرب السورية، فضلا عن العلاقات الثنائية".