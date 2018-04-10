روسيا ترفض مسودة مشروع القرار الأميركي بشأن سوريا

رفضت روسيا مسودة مشروع القرار الأميركي بشأن سوريا، حيث ذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش)، الثلاثاء، على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا بعد هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة المعارضة.



وأضاف الدبلوماسيون أن من المرجح أن تستخدم روسيا حليفة النظام السوري حق النقض (الفيتو) ضد القرار.



ولكي يصدر القرار فإنه يحتاج تسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.

وشهدت الغوطة الشرقية، ليل السبت-الأحد مجزرة يبدو أنها بغازي الأعصاب والكلور، ارتكبتها قوات #النظام_السوري في دوما، راح ضحيتها أكثر من 60 بينهم أطفال ونساء.

وغاز الأعصاب هو مادة كيمياوية تُستخدم كسلاح كيمياوي فتاك، يشبه آلية عمل المبيدات الحشرية التي تُصنع من الفوسفات العضوية.