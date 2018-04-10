وزير دفاع إسرائيل: لا أعرف من هاجم التيفور

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور #ليبرمان، الثلاثاء، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر.

وقال ليبرمان أثناء زيارته قاعدة عسكرية في كتصرين في #الجولان السوري المحتل في مؤتمر صحافي "لن نسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر. قبولنا ببقاء الإيرانيين هناك كالقبول بالسماح لهم بشد الخناق حول رقابنا".

ونفى ليبرمان أن تكون لإسرائيل علاقة بضرب قاعدة التيفور في محافظة حمص، وقال "لا أعرف من كان في سوريا ولا أعرف من هاجم التيفور".

واتهم النظام السوري وموسكو وإيران إسرائيل باستهداف قاعدة التيفور الجوية العسكرية السورية في وسط البلاد، موقعة 14 قتيلاً من قوات النظام ومقاتلين موالين لها، "بينهم ثلاثة ضباط ومقاتلون إيرانيون"، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربة.

لكنها ليست المرة الأولى التي تقصف فيها إسرائيل مطار #التيفور، إذ استهدفته في العاشر من شباط/فبراير الماضي، بعدما اتهمت إيران بإرسال طائرة مسيرة من تلك القاعدة للتحليق في أجوائها.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، أن السفير الإسرائيلي في موسكو هاري كورين استدعي من قبل الخارجية الروسية لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالأزمة السورية، بما في ذلك قصف مطار التيفور.