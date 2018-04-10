133 ألف نازح من الغوطة الشرقية خلال 4 أسابيع

أبدت الأمم المتحدة قلقها، الثلاثاء، إزاء "نزوح جديد متزايد" عن #الغوطة_الشرقية السورية بعد فرار أكثر من 133 ألف شخص خلال أربعة أسابيع.

ويقيم نحو 45 ألفا من #النازحين في 8 أماكن إيواء جماعية في ريف #دمشق. وغادر نفس العدد تقريبا من النساء والأطفال وكبار السن أماكن الإيواء المكدسة بعد أن فحصت سلطات #الأسد وضعهم.

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية "ندرك أن فحصا يجري أثناء مغادرة المدنيين الغوطة الشرقية ولكن كما تعلمون لسنا طرفا في اتفاقات الإجلاء الحالية أو في تنفيذها".