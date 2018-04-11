بالصور.. سفن حربية أميركية ترابط قبالة سواحل سوريا

كلفت البحرية الأميركية 4 سفن حربية هي: USS Ramage وUSS Mahan و USS Gravely وUSS Barry- مسلحة بصواريخ باليستية بالتوجه إلى شرق البحر المتوسط في إطار الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية ضد #سوريا، إضافة إلى المدمرة USS Donald Cook التي غادرت ميناء لارناكا بقبرص في طريقها للانضمام لقطع الأسطول السادس الأميركي في شرق المتوسط.

شهدت الأيام القليلة الماضية توتراً واستنفاراً غير مسبوق بين #روسيا والدول الغربية، لاسيما #الولايات_المتحدة بعد تنديدات بالغارات التي شهدتها مدينة #دوما السورية والتي أفادت تقارير عدة باستهدافها بغازات سامة.

ونشرت صحيفة "واشنطن تايمز" ملفا مصورا حول السفن الحربية التي أشارت الصحيفة إلى قدرتها على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأعمال العسكرية، بما في ذلك إطلاق صواريخ توماهوك كروز في إطار هجمات مماثلة لما تم شنه ضد ليبيا في عام 2011.

- المدمرة الصاروخية الموجهة (USS Mahan) (DDG 72) تطلق نيران مدفعها خفيف الوزن من طراز MK-45 خلال تدريبات بالذخيرة الحية في المحيط الأطلسي. شاركت USS Mahan في مناورة متكاملة لقوات متعددة الجنسيات لمهام مضادة للغواصات تعرف اختصارا باسم EASWITI

- تم تكليف المدمرة USS Ramage، المسلحة بالصواريخ الموجهة، بالتمركز في شرق البحر المتوسط.

- المدمرة USS Gravely تحمل على متنها صواريخ باليستية موجهة خلال مهامها في شرق البحر المتوسط.

- اصطفاف البحار على ظهر المدمرة USS Barry ، أحد المركبات الحربية التي صدرت لها تكليفات بأن ترابط قبالة سواحل سوريا.

- لقطات أرشيفية لإطلاق صاروخ Tomahawk توما هوك من المدمرة USS Barry (DDG52) ، لدعم عملية Odyssey Dawn في 19 مارس 2011. تم إطلاق 110 صاروخ توما هوك من السفن والغواصات الأميركية والبريطانية، استهدفت نحو 20 موقعا راداريا ومضادا للطائرات على طول ساحل البحر المتوسط في ليبيا.

- جندي إطلاق قذائف مدفعية جون براون يدير مدفعا رشاشا على متن المدمرة USS Barry عند إبحار السفينة الحربية من خليج سودا، اليونان، بعد زيارة للميناء. تم نشر المدمرة USS Barry إلى خارج نورفولك بولاية فرجينيا، إلى منطقة مسؤولية الأسطول السادس الأميركي لدعم عمليات الأمن البحري وجهود التعاون الأمني بمسرح العمليات في البحر المتوسط.

- صدرت الأوامر للمدمرة USS Gravely بالتحرك إلى شرق البحر المتوسط . تعرض اللقطة الأرشيفية، وصول المدمرة ذات الصواريخ الموجهة USS Gravely (DDG-107) إلى محطة Naval Air Station Key West عام 2012.