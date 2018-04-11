سفير روسيا بلبنان: سنسقط أي صواريخ أميركية تستهدف سوريا

قال ألكسندر زاسيبكين سفير #روسيا في #لبنان، إن أي صواريخ أميركية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها وفق ما نقلته "رويترز".

وأضاف في تصريحات بثت مساء أمس الثلاثاء أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي.

وقال زاسيبكين في تصريحات لوسائل إعلام محلية "إذا كانت هناك ضربة من الأميركيين... سيكون هناك إسقاط للصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ".

هذا واشتبكت الولايات المتحدة مع #روسيا بشأن سوريا في #مجلس_الأمن الدولي الثلاثاء بشأن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، بينما تدرس #واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة لقوات النظام السوري بعد قيام الأسد بشن هجوم بغاز سام في مطلع الأسبوع، وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.

وأودى الهجوم الذي شن السبت الماضي، بحياة عشرات المدينين بينهم نساء وأطفال ودفع #ترمب للتنديد ببشار الأسد، ووصفه بـ"الحيوان" ووجه نقدا شخصيا نادرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكنترول)، شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في #سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معاً خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.