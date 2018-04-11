ميركل آسفة: لم نتوصل لاتفاق بشأن سوريا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأربعاء، إنها تأسف لعدم توصل #مجلس_الأمن الدولي لصيغة خطاب مشتركة بشأن الصراع المتصاعد في #سوريا.

وكانت ميركل تتحدث للصحافيين بعد اجتماع وزاري دام يومين، وأضافت أنها لا تريد أن تتكهن بما قد يحدث بعد ذلك في المنطقة، بحسب رويترز.

وكانت روسيا قد حذرت من أنه سيتم إسقاط أي صواريخ أميركية تطلق على سوريا بسبب الهجوم الكيمياوي على مدينة #دوما واستهداف مواقع إطلاقها، مما يثير احتمال حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا.

واستخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، الثلاثاء، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، فيما لم يتم تمرير مشروع القرار الروسي بسبب تصويت بعض الأعضاء ضده، حيث اعترض 7 أعضاء على مشروع القرار الروسي.

وصوت المجلس ضد مشروع قرار ثالث تقدّمت به روسيا لدعم إجراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية تحقيقاً بشأن الهجوم الكيمياوي المفترض الذي استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق السبت. ولم تؤيد مشروع القرار الروسي إلا 5 دول، بينها روسيا، في حين صوتت ضده 4 دول وامتنعت الدول الست الباقية عن التصويت.

وقالت المندوبة الأميركية، نيكي هيلي، إنه يوم حزين لاستخدام روسيا "الفيتو" للمرة السادسة بشأن سوريا، مشيرة إلى أن روسيا اختارت أن تحمي شخصية بشعة في سوريا. وأضافت: روسيا تعرقل أي تحرك في مجلس الأمن بشأن سوريا.

وشهدت #الغوطة_الشرقية، ليل السبت-الأحد مجزرة يبدو أنها بغازي الأعصاب والكلور، ارتكبتها قوات #النظام_السوري في #دوما، راح ضحيتها أكثر من 60 بينهم أطفال ونساء.

وغاز الأعصاب هو مادة كيمياوية تُستخدم كسلاح كيمياوي فتاك، يشبه آلية عمل المبيدات الحشرية التي تُصنع من الفوسفات العضوية.