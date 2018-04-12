أردوغان: سنواصل أنشطتنا في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الأربعاء.

وأشار أردوغان إلى أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس، لبحث الهجوم الكيمياوي في #سوريا.

وتابع أردوغان إلى أن قواته ستواصل وجودها وأنشطتها في سوريا.

ونوه إلى أن وجود تلك القوات مستمر "حتى تصبح الأراضي السورية آمنة للجميع"، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان أنه لا نية لديه للتخلي عن التحالف مع أميركا، أو الشراكة مع روسيا، أو التعاون مع #إيران.

وكان #البيت_الأبيض قد أعلن الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يحمّل رئيس النظام السوري بشار #الأسد وروسيا مسؤولية الهجوم الكيمياوي على معقل المعارضة في #دوما، وأنه لا يزال يدرس الرد، ولا يمكن الإعلان عن نوايا الرئيس بشأن الضربة لسوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحافي إن "الرئيس يحمّل الأسد والروس مسؤولية الهجوم"، مضيفة أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" و"القرارات النهائية بهذا الشأن لم تتخذ بعد"، وذلك رداً على سؤال حول شكل الرد الأميركي على هذا الهجوم.