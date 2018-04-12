تليغراف: غواصات بريطانية تتحرك صوب سوريا

قالت صحيفة ديلي تليغراف إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمرت غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على #سوريا وذلك استعدادا لتوجيه ضربات لجيش #النظام_السوري قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير.

وذكرت الصحيفة أن ماي لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا في أي ضربات تنفذها #الولايات_المتحدة وفرنسا ردا على هجوم بأسلحة كيمياوية، لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع.

ونقلت عن مصادر بالحكومة قولها إن #بريطانيا "تفعل كل ما يلزم" لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات على أهداف عسكرية في سوريا.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الأربعاء، أن رئيسة وزراء #بريطانيا تيريزا ماي مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري، رداً على هجوم في #سوريا يعتقد أنه كان بالأسلحة الكيمياوية.

وأضافت هيئة بي.بي.سي دون أن تشير إلى مصادرها أن ماي لن تسعى للحصول على موافقة برلمانية مسبقة.