دي ميستورا: نحتاج لتحقيق مستقل في هجمات دوما الكيمياوية

طالب ستيفان #دي_ميستورا المبعوث الأممي في #سوريا بتحقيق مستقل بالهجمات #الكيمياوية في سوريا، قائلا: "إننا بحاجة لتحقيق مستقل في هجمات دوما الكيمياوية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحث خلال لقائه اليوم الخميس، في الرياض مع مبعوث الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا ستافان دي ميستورا، آخر تطورات الوضع في سوريا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن "أبو الغيط" التقى "دي ميستورا" على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض في إطار التحضير للقمة العربية الـ29 مع ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا، حيث تم تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في سوريا.

وأوضح عفيفي، أن "أبو الغيط" استمع إلى عرض من المبعوث الأممي لآخر نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف استئناف عملية المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تقييمه للتصعيدات الأخيرة للأزمة على المستوى السياسي والعسكري والميداني.

وأشار عفيفي إلى، أن "أبو الغيط" حرص من جانبه على تجديد مواقف الجامعة العربية تجاه الأزمة في سوريا، مؤكدًا أن الأولوية تظل للحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري وعلى الوحدة الإقليمية للأرض السورية وللتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة وتوقف الأطراف الخارجية عن القيام بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التعقيدات للأزمة، منوهًا إلى المساندة القوية للجامعة لمساعي المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة استنادًا إلى مرجعية "جنيف1"، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية في هذا الصدد.