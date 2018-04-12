اجتماع طارئ في لندن.. وبحث في توجيه ضربة اليوم لسوريا

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي حكومتها لاجتماع طارئ الخميس لمناقشة رد فعل #لندن على الهجوم الكيمياوي المفترض في #سوريا، بحسب ما أعلنت الأربعاء رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس إن ماي قررت دعوة الوزراء إلى لندن "لمناقشة الرد على الأحداث التي شهدتها سوريا".

ضربة قد تبدأ مساء.. دون موافقة البرلمان

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن ماي لن تسعى للحصول على موافقة برلمانية مسبقة للانضمام لأي عمل عسكري محتمل لأنها تحبذ اتخاذ إجراء على وجه السرعة.

إلى ذلك، قالت صحيفة ديلي تليغراف إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمرت غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على #سوريا وذلك استعدادا لتوجيه ضربات لجيش #النظام_السوري قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير.