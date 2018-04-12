ماكرون: سنضرب سوريا في الوقت المناسب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، أن بلاده ستتخذ قرارها في الوقت المناسب، إن كانت ستشن ضربات في #سوريا.

وأضاف ماكرون أنه لن يسمح بأي تصعيد في المنطقة.

وأكد أن لديه دليلاً على أن #النظام_السوري استخدم الأسلحة الكيمياوية.

وكان #البيت_الأبيض قد أعلن أيضا الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يحمل رئيس النظام السوري بشار #الأسد وروسيا مسؤولية الهجوم الكيمياوي على معقل المعارضة في #دوما، وأنه لا يزال يدرس الرد، ولا يمكن الإعلان عن نوايا الرئيس بشأن الضربة لسوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحافي إن "الرئيس يحمّل الأسد والروس مسؤولية الهجوم"، مضيفة أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" و"القرارات النهائية بهذا الشأن لم تتخذ بعد"، وذلك رداً على سؤال حول شكل الرد الأميركي على هذا الهجوم.

"استعدي يا روسيا صواريخنا قادمة"

وكان ترمب هدد، الأربعاء، بضربات صاروخية ضد سوريا، وتوجه عبر تغريدة على حسابه على تويتر إلى موسكو قائلاً: "استعدي يا روسيا الصواريخ قادمة".

وأضاف في نفس التغريدة: "روسيا تعهدت وتوعدت بإسقاط أي صواريخ أميركية تستهدف سوريا، فاستعدي يا روسيا لأن صواريخنا قادمة، وستكون جديدة و"جميلة وذكية". وتابع قائلاً: "لا يجب أن تتحالفوا مع حيوان يقتل شعبه بالغاز السام، ويستلذ بذلك".