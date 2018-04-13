أردوغان يناقش خطوات للسلام بسوريا مع بوتين وترمب

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع نظيريه الأميركي والروسي الخطوات المحتملة لتحقيق السلام في #سوريا، وذلك بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية في الأيام الأخيرة.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين ظهر الجمعة أنه أبلغ الرئيسين الأميركي دونالد #ترمب والروسي فلاديمير #بوتين بأنه ليس من الصواب زيادة التوترات في المنطقة.

وقال إن الوضع الحالي يظهر أن التوترات خفت، لكنه سيواصل محادثاته مع نظيريه الأميركي والروسي.

وأفاد مسعفون سوريون وبيان صدر عن منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 40 شخصاً قتلوا في غارة استهدفت دوما التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق، في السابع من نيسان/إبريل بعدما ظهرت عليهم عوارض مطابقة لتلك الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيمياوية.

واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها النظام السوري بالهجوم إلا أن روسيا أصرت مرارا على أنه عبارة عن مسرحية أعدتها فصائل المعارضة في محاولة لدفع الدول الغربية إلى التدخل في سوريا.