ألمانيا: كيمياوي الأسد لم يُدمر بالكامل

قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الجمعة إن برلين ستفعل ما بوسعها لمواصلة الضغط السياسي على روسيا، فيما يتعلق بالهجوم الكيمياوي في سوريا.

وأضاف أنه توجد "أدلة قوية" تشير إلى استخدام أسلحة كيمياوية في انتهاك للقانون الدولي، وقال إن ألمانيا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن كيفية الرد.

من جانبها، قالت ماريا أديبار المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن برلين تتفق مع حلفائها على أن استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب ألا يمر دون عقاب.

وأضافت أن من الواضح أن الأسلحة الكيمياوية في سوريا لم تدمر كلها في عملية بدأت في 2013.