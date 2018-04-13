روسيا: أميركا تتبنى "سيناريو عسكرياً" في سوريا

قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه يبدو أن الولايات المتحدة تبنت سياسة وضع "سيناريو عسكري ضد #سوريا"، مضيفاً أن موسكو مستمرة في مراقبة استعدادات عسكرية وصفها بالـ"خطيرة".

وقال فاسيلي نيبينزيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن "الخطاب المولع بالقتال يتم تصعيده على جميع المستويات، ومنها أعلى المستويات".

كما ذكر أن هذه التطورات "لا يمكن التسامح معها" وأن لها "تبعات خطيرة على أمن العالم"، خاصة مع نشر قوات روسية في سوريا.

وأكد السفير الروسي أن الأمر "لا يستحق" من الولايات المتحدة "استعراض القوة العسكرية."

يأتي هذا بينما ذكرت وسائل إعلام أميركية وبريطانية أن البنتاغون قرر نشر أكبر أسطول بحري وجوي استعداداً لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة تستهدف رئيس النظام السوري #بشار_الأسد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن المدمرة الأميركية "يو إس إس دونالد كوك"، المحملة بقرابة 60 صاروخاً من طراز "توماهوك"، على أهبة الاستعداد في مياه البحر المتوسط، فضلاً عن 3 مدمرات أخريات، فيما أبحرت حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس هاري إس ترومان" يوم الأربعاء من ولاية فيرجينيا في طريقها إلى المنطقة، محملة بنحو 90 طائرة حربية، و5 سفن حربية، وصورايخ توماهوك، التي تعد من أفضل وأكثر الأسلحة فعالية ودقة في الترسانة الصاروخية الأميركية.