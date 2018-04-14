الأمم المتحدة تدعو "كل الدول الأعضاء" لضبط النفس بسوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس السبت كل الدول الأعضاء إلى "ضبط النفس" والامتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد بعد #الضربات_الغربية_بسوريا.

وقال غوتيريس في بيان "أدعو كل الدول الأعضاء إلى ضبط النفس في ظروف خطرة، وتجنب كل الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد للوضع وتزيد من معاناة الشعب السوري".

وأكد غوتيريس أن "أي استخدام لأسلحة كيمياوية رهيب"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التحرك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. يذكر أن التدخل الغربي حصل بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

ودعا غوتيريس الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الاتفاق على فتح تحقيق لـ"كشف هوية" منفذي هجوم دوما الذي وقع في السابع من نيسان/إبريل وتسبب بمقتل أكثر من العشرات.