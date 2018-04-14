ظهرت بعض الصور الأولية للغارات الجوية الجارية ضد أهداف في سوريا، صباح السبت، حيث أظهرت الصور بعض الانفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن عملية جارية الآن في سوريا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا.

وقال التلفزيون السوري إن "أميركا تشن هجوما بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا".

كما أفادت الأنباء القادمة من سوريا عن استهداف الغارات مطار المزة ومركز البحوث في برزة وجمريا ومصياف.

وقال المرصد السوري إن هناك استهداف لمركز الأبحاث العلمية في حي برزة في دمشق.

وأضاف مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، في مداخلة مع قناة "العربية" بأن الغارات استهدفت عدداً من قواعد قوات النظام في دمشق.

وقال مسؤولون أميركيون إن الغارات تستهدف أهدافا عدة وتستخدم قنابل مختلفة، فيما قال مسؤول أميركي إن الضربات استهدفت وحدات لإنتاج مواد كيمياوية.