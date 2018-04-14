الصين: "نعارض استخدام القوة" في سوريا

أعلنت الصين، السبت، معارضتها "استخدام القوة" عقب غارات جوية نفذتها ثلاث دول بقيادة الولايات المتحدة على مواقع النظام السوري، داعية للعودة "إلى إطار القانون الدولي".

وقالت الناطقة باسم وزارة #الخارجية_الصينية، هوا شونينغ، في بيان "نعارض بشكل ثابت استخدام القوة في العلاقات الدولية، وندعو إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول".

واعتبرت هوا أن التحرك بشكل أحادي الجانب عبر تجاوز #مجلس_الأمن الدولي قد "يضيف عوامل جديدة تعقد حل المسألة السورية".

وأكدت أن #الصين "تعتقد أن الحل السياسي هو الطريقة الواقعية الوحيدة لحل المسألة السورية"، مشيرة إلى أن بلادها "تدعو جميع الأطراف المعنية للعودة إلى إطار القانون الدولي وحل المسألة عبر الحوار والتشاور".

والصين هي بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. وقد استخدمت حق النقض (الفيتو) مرات عدة ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن كانت تتضمن انتقادات للنظام السوري.