انفجار "غامض" في مركز لميليشيات إيرانية بريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، بسماع دوي انفجار بمنطقة تسيطر عليها قوات #النظام_السوري والميليشيات الموالية لها في ريف #حلب، مؤكداً وقوع انفجار قوي في منطقة #جبل_عزان بريف حلب الجنوبي.

وأضاف المرصد في اتصال مع العربية أن الانفجار وقع في منطقة تواجد ميليشيات إيران وحزب الله والميليشيات الأفغانية الموالية للنظام السوري، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بتحليق طائرات أو صواريخ في جبل عزان بحلب قبل الانفجار.

وأفاد المرصد بأن هناك أنباء عن خسائر بشرية جراء الانفجار في جبل عزان بريف حلب الجنوبي، مضيفاً أن ناشطين أكدوا تحليق طائرة فوق منطقة الانفجار في ريف.

إلى ذلك، أكد رئيس المرصد رامي عبد الرحمن، في مداخلته مع "العربية"، أن منطقة الانفجار هي قاعدة تمركز للميليشيات الإيرانية في ريف #حلب.

وفي هذا السياق، أفاد عدد من الناشطين السوريين أن الغارة نفذتها طائرة إسرائيلية. كما أشارت وسائل اعلام إسرائيلية إلى تنفيذ غارة على معسكر إيراني قرب مدينة حلب السورية .

في المقابل، نفى حزب الله، مساء السبت، وقوع غارة إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي وكذلك في الجنوب السوري.