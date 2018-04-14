المعارضة: يجب وقف جميع هجمات الأسد لا الكيمياوي فقط

دعا رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري، السبت، إلى وقف كل الهجمات ضد المدنيين من قبل النظام السوري وحلفائه سواء باستخدام الأسلحة الكيمياوية أو التقليدية.

وقال الحريري، في تغريدة على تويتر، إنه "يجب وقف كل الهجمات ضد المدنيين من قبل النظام وحلفائه، سواء كانت بالسلاح الكيمياوي أو السلاح التقليدي، فعدد من ارتقى من السوريين باستخدام #البراميل_المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ المجنحة وبقية أنواع الأسلحة هو أضعاف عدد من ارتقى بسبب الكيمياوي".

وأضاف "ربما لن يستخدم النظام السلاح الكيمياوي (السارين) مرة أخرى لكنه لن يتردد في استخدام الأسلحة التي سمح له المجتمع الدولي باستخدامها كالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ المجنحة والكلورين بكميات قليلة".

استهدفت غارات نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تردد دوي تفجيرات ضخمة في العاصمة وفق "فرانس برس".

وتزامن تنفيذ هذه الضربات مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من البيت الأبيض عن "عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا جارية" في سوريا. ووعد أن تأخذ العملية "الوقت الذي يلزم"، مندداً بالهجمات الكيمياوية "الوحشية" التي شنها النظام السوري على مدينة دوما قبل أسبوع.