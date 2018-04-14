الناتو يدعم ضربات الغرب: ستقلص قدرات الأسد الكيمياوية

أكد #حلف_شمال_الأطلسي في بيان صباح السبت دعمه للضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في البيان: "أدعم التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد منشآت وقدرات النظام السوري للأسلحة الكيمياوية".

وأضاف أن هذه الضربات "ستقلص قدرة النظام على شن هجمات أخرى على الشعب السوري بأسلحة كيمياوية".

وتابع ستولتبرغ أن "الحلف الأطلسي أدان لجوء سوريا باستمرار إلى أسلحة كيمياوية، معتبراً أن ذلك انتهاك واضح للمعايير والاتفاقات الدولية". وأكد "يجب أن يحاسبوا على ذلك".

ولا يشارك #الناتو بشكل مباشر في عمليات التحالف الدولي في #سوريا.