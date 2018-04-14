النظام السوري يتحدث عن "خسائر" إثر الضربات

قالت وسائل إعلام سورية موالية لنظام بشار الأسد، السبت، إن الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة لم تتسبب سوى في أضرار مادية في مركز للأبحاث العلمية في منطقة برزة بالعاصمة #دمشق.

فقد ذكر تلفزيون النظام أن الهجوم دمر مبنى يضم مركزاً تعليمياً ومعامل.

إلا أن "الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)" التابعة للنظام أيضاً قالت إن "الصواريخ التي ضربت موقعاً عسكرياً في #حمص تم التصدي لها وحرفها عن مسارها ما أدى إلى جرح ثلاثة مدنيين".

إلى ذلك، قال مسؤول إقليمي بارز مؤيد للنظام السوري، السبت، إن حكومة بشار الأسد وحلفاءها استوعبوا الهجوم الذي شنته #الولايات_المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإنه تم إجلاء المواقع المستهدفة منذ أيام بناء على تحذير من روسيا.

وأوضح المسؤول لرويترز "استوعبنا الضربة".

وأضاف "تلقينا إنذاراً مبكراً للضربة من الروس.. ومنذ أيام تم إخلاء كل الأماكن العسكرية. تلقينا حوالي 30 صاروخاً من التحالف الثلاثي وتم إسقاط حوالي ثلثها من خلال الدفاعات الجوية".

وبيّن أنه "نقوم بتقييم الأضرار المادية وهناك خسائر منشآت في الأماكن المستهدفة".