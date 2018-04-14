بعد اتفاق الإجلاء.. قوات الأسد تدخل دوما

دخلت قوات تابعة للنظام السوري، قبل ظهر السبت، إلى مدينة دوما في #الغوطة_الشرقية، وفق ما أفادت وكالة "سانا"، وذلك بعد إجلاء آخر المقاتلين المعارضين منها.

وأوردت الوكالة التي تتبع للنظام السوري أن "وحدات من قوى الأمن الداخلي تدخل إلى مدينة #دوما في الغوطة الشرقية".

ونشرت الوكالة صوراً على تطبيق تلغرام تظهر عدداً من العناصر التابعين لنظام بشار الأسد، داخل حافلات بيضاء صغيرة، وهم يرفعون علماً قالت إنها خلال دخولهم إلى دوما.

وبعد يومين من القصف العنيف يومي الجمعة والسبت الماضيين، أعلن النظام السوري وحليفته موسكو التوصل إلى اتفاق لإجلاء مقاتلي جيش الإسلام ومدنيين من دوما إلى الشمال السوري.

ونص اتفاق الإجلاء وفق ما أعلنت اللجنة المدنية التي شاركت في التفاوض، على انتشار الشرطة العسكرية الروسية في المدينة "كضامن لعدم دخول قوات الجيش والأمن" إليها.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية بدأت الخميس تسيير دوريات في المدينة، وفق ما أعلنت #وزارة_الدفاع_الروسية.

وسلم مقاتلو فصيل جيش الإسلام كامل أسلحتهم الثقيلة خلال الأيام الأخيرة إلى القوات الروسية.